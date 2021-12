3 policiers blessés lors d'une attaque : 13 assaillants déférés par la police Diamaguène Sicap Mbao

L'attaque perpétrée par des malfaiteurs sur des policiers du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao, dans la nuit du 11 décembre vers 20 h, ne sera pas impunie. Et pour cause ! Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont finalement cravaté, en un temps record, les 13 assaillants dont celui qui avait pris la fuite avec une paire de menottes, selon des informations de Seneweb.





Poursuivi pour association de malfaiteurs, détention de chanvre indien, coups et blessures volontaires et rébellion avec violence, détention d'arme blanche et entrave à une action de police, tout ce beau monde a été déféré ce vendredi après-midi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.





En effet, ces derniers avaient occasionné trois blessés dont un dans un état grave dans les rangs des policiers qui étaient en mission de sécurisation.





Également, les deux individus interpellés en possession de deux cornets de chanvre indien au niveau de cette zone criminogène, en avaient profité pour s'éclipser dans la nature.





Après cet incident, un renfort a été dépêché sur les lieux pour ratisser la zone. Grâce à la ténacité et au professionnalisme des limiers du commissariat de Diamaguène Sicap Mbao, 13 agresseurs sont tombés, suite à d'intenses investigations.





D'après des confidences faites à Seneweb, les policiers attaqués ont formellement identifié leurs assaillants.





Pour rappel, des éléments de la brigade de recherches dudit commissariat avaient pris deux individus en possession de deux de chanvre indien. Contre toute attente, des individus ont attaqués les policiers en mission pour faire libérer les interpellés.