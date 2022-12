[Tendance] 31 décembre, une fête ringarde ?

31 décembre, une fête ringarde ?

« Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices ! Suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices. Des plus beaux de nos jours !», écrivait Alphonse Lamartine. Hélas ! Il avait bien raison. Le temps file à une vitesse qui échappe à tout raisonnement et en ce dernier jour de l’année, les mortels ne peuvent que lui dire au revoir et souvent de la plus belle des manières.





Il faut bien boucler la boucle. Festoyer afin de commencer l’autre année sous de bonnes vibrations. Le dernier jour de l’an était tout un évènement pour certains. Ils n’ont certes pas échappé aux ravages du temps mais les festivités de ce dernier jour sont encore fraîches dans leur mémoire. L’évocation du ’31 décembre’ plonge Issa Diouf dans une époque bien lointaine. La fête de fin d’année valait bien le détour pour ce sexagénaire. Il n’était pas question de rester chez soi. Ils avaient l’habitude de cotiser afin d’organiser des soirées dansantes. Rien n’était laissé en reste pour la réussite de cette fête. «J’étais tout le temps excité car c’était une soirée très attendue», avoue-t-il plongé dans ses souvenirs.





Belles robes, beaux costumes, Issa et ses amis préparaient avec ardeur cet événement unique de l’année. En compagnie de leurs copines, ils passaient toute la soirée à danser et à s’amuser jusqu’au bout de la nuit. Une manière de terminer l’année dans la joie et la bonne humeur. «C’était vraiment la belle époque. Mais le temps a eu raison de nous», dit-il d’un air mélancolique.





Fêter à tout prix !





«Nous n’avons pas le droit d’aller en soirée mes cousines et moi», a révélé Amy Gueye. Mais cela ne leur empêchait pas de faire la fête comme tout le monde. A l’époque, dans les années 90, elles se cotisaient pour préparer des amuses bouches histoire de faire la fête. Malgré le fait que ces dernières n’avaient point le droit de sortir, elles sortaient leurs plus belles robes et chaussures pour faire honneur à la soirée. «Nous faisons ensuite du lait et nous passons notre temps à discuter de tout et de rien», confie-t-elle, ’un brin nostalgique.





Fatoumata Dia est devenue une femme âgée d’une trentaine d’années. Mais le 31 décembre reste un jour inoubliable pour la comptable. Un événement l’a particulièrement marqué et a failli chambouler sa vie à tout jamais. Quand elle était plus jeune, en compagnie de son cousin, ils avaient volé la voiture de son père pour aller faire la fête. Mais tout ne se passera pas comme prévu. «Nous avons fait un choc en route. Mon cousin n’avait que 16 ans à l’époque donc pas de permis de conduire», se souvient-elle avec une pointe d’humour. C’est finalement au poste de police qu’ils finissent leur soirée. «La punition était salée en ce début d’année», dit-elle guillerette. Une fête de fin d’année qu’elle n’est pas prête d’oublier !





Pas la tête à la fête





Le 31 décembre n’a plus la cote. Il ne charme plus. Les fêtes et autres soirées ne tentent plus la jeune génération. Ils ont d’autres programmes. C’est le cas de Mouhamed Ndiaye. Le jeune de 26 ans a déjà quelque chose de prévu au soir du 31 décembre et la fête est loin d’être au menu. «Je compte aller à un gamou annuel après le dîner», a fait savoir cet agent dans une banque de la place.





« Je n’ai rien de prévu pour cette soirée», avoue Coumba Dem. La jeune femme a juste décidé de se contenter d’une soirée en compagnie de sa famille : manger , boire et passer du bon temps à la maison.





Le programme est également le même pour Mbayang Traoré et Pape Gadeu. Ces jeunes âgés de 23 ans confient n’avoir pas prévu quelque chose de spécial en cette dernière soirée de l’année. Pape compte juste passer une soirée entre copains à jouer à des jeux de société. Tout le contraire de Mbayang qui compte rester à la maison et communier avec sa famille autour d’un dîner.