31 interpellations à Touba et à Mbacké: La police et la gendarmerie, seules maîtres à bord

La police et la gendarmerie ont fini par installer la peur le camp des délinquants qui sévissaient à Touba et Mbacké. Cette prouesse saluée par les populations, est le fruit d'une série d'opérations de sécurisation mixte menée dans le département de Mbacké depuis des jours sur instruction du président Macky Sall.





Ainsi, les hommes du commissaire Sène, chef de service du commissariat spécial de Touba, leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké sous la direction du commissaire Salif Camara et les gendarmes de la Compagnie de Touba, roulent en roue libre dans les zones criminogènes.





Le grand ménage effectué dans la nuit du mercredi au jeudi 5 janvier 2023, a permis aux limiers et aux pandores d'interpeller 31 personnes dont 27 pour vérification d’identité, 01 pour nécessité d'enquête, 01 pour ivresse publique et manifeste, 01 pour détention et usage produit cellulosique et 01 pour conduite sans permis selon des sources de Seneweb.