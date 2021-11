345 divorces par jour au Sénégal: L'Ansd dément et apporte des précisions

Elles défraient la chronique et alimentent les discussions dans les chaumières. Les statistiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) sur les divorces au Sénégal font les choux gras de la presse friande de buzz. Celles-ci font état du recensement de 126 286 divorces par an et 345 par jour.



Face au tollé suscité par ces chiffres assez effarants du reste, l’Ansd revient pour apporter des précisions. Dans un communiqué aux allures de clarification, l’agence signale que l’interprétation qui a été faite, dans la presse, de son rapport est « totalement erronée ».



« Depuis un certains temps, Il est évoqué dans la presse, un rapport de l'ANSD sur les divorces au Sénégal. Nous tenons à préciser que l'ANSD n'a rien à voir avec ces données publiées dans la presse », martèle formellement l’Ansd.



Ces chiffres, selon l’agence de statistique, « indiquent une modalité du statut matrimonial, une date donnée (photographie durant la période et constitue donc un stock) ». Ainsi, ces chiffres «ne sauraient être utilisés pour déterminer le nombre de divorces sur une période donnée (par exemple l'année) », indique la note.



La même source de préciser que « les interprétations faites sur la base de ce tableau pour ressortir le nombre de divorces par an et donc par jour sont totalement erronées ».