38 morts et 38 blessés graves: Les circonstances du violent accident à Kaffrine

Le bilan est très lourd ! Un accident d'une rare violence a occasionné 38 morts sur le coup, 49 blessés légers et 38 autres graves.



Deux bus se sont entrés en collision à Kaffrine, dans la nuit du samedi au dimanche. Selon une source de Seneweb, le bilan peut s'alourdir. Les sapeurs-pompiers sont en train de rechercher d'autres victimes, sous la supervision de la gendarmerie.



L'un des pneus du bus en provenance de Tambacounda pour se rendre à Dakar, a éclaté selon la même source de Seneweb. Et le véhicule a heurté l'autre bus qui provenait de Dakar pour se rendre à Vélingara.



Au total, le choc a occasionné provisoirement 125 victimes dont 38 corps sans vie, 38 blessés graves et 49 légers.