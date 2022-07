380798 citoyens appelés aux urnes ce dimanche : Les assurances du Préfet du Département de Thiès

Le préfet Moussa Diagne a fait le point de la situation électorale notamment le niveau de préparation du scrutin des législatives de ce dimanche 31 juillet.





À quelques heures du scrutin, le préfet du département de Thiès, à la faveur d'une conférence de presse, a rassuré sur le dispositif électoral mis en place.

« Je voulais rappeler que nous sommes dans un département qui se caractérise par sa densité électorale. Nous avons un effectif électoral de 380 798 citoyens répartis entre 291 lieux de vote et 793 bureaux de vote, avec 38 abris provisoires. Dans ce département, il n’y a pas une seule commune qui ne fasse pas plus de 10 mille électeurs », informe Moussa Diagne. Le préfet de Thiès, considérant que « La situation est certainement pareille dans d’autres circonscriptions électorales du pays », de remarquer : « C’est pour cela que le niveau central s’y est pris très tôt en mobilisant tout le matériel à temps, ce qui nous a permis de le réceptionner, le dispatcher et le conditionner. »





« Nous sommes en train de conditionner pour les deux communes de Pout et Khombole qui sont rattachées au préfet », explique Moussa Diagne, qui poursuit : « Les sous-préfets sont également à pied d’œuvre, ils ont fini de procéder au conditionnement et sont présentement en train d'acheminer le matériel au niveau des différents lieux et bureaux de vote, ce, avec l’accompagnement des forces de sécurité qui ont commencé déjà à se déployer ". A ce jour, constate le préfet de Thiès, « l’Administration est fin prête pour aller sereinement vers le scrutin du 31 juillet 2022. »





En cette période hivernale, y aurait-il des risques par rapport aux abris provisoires ? « Le risque a été pesé, répond le préfet. D’ailleurs c’est pourquoi l’Administration s’y est consacrée très tôt. Aujourd’hui les abris provisoires ont fini d’être érigés dans les trois arrondissements. Il n'y a que la circonscription électorale, la préfecture, notamment les deux communes de Pout et Khombole où on ne compte pas d’abris provisoires. »