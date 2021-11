3e Conférence sociale pour une protection sociale ouverte à tous

Les 25 et 26 novembre, le Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) va abriter la 3e Conférence sociale. Le thème retenu pour cette année est «La protection sociale pour tous : agir vite pour réduire les déficits de travail décent et réussir la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle».





Le choix de ce thème a été motivé par plusieurs facteurs dont l’exclusion des travailleurs de l’économie informelle des régimes formels de sécurité sociale ; le fort taux d’évasion sociale ; la faiblesse du niveau des prestations ; la non-couverture du risque chômage et l’insuffisance du financement de la protection sociale.





A ce lot, s’ajoute la pandémie de Covid-19 qui a amplifié les lacunes du système de protection sociale tout en révélant les conséquences «inquiétantes» d’un défaut de couverture pour le secteur informel et d’une couverture inadéquate pour le secteur formel.





Ainsi, l’objectif général de cette 3e Conférence sociale organisée par le ministère du Travail est d’élaborer une feuille de route consensuelle pour un programme national de réformes du système de protection sociale, dans le but de garantir une couverture pérenne et plus inclusive de la population.





Dans ce dessein, quatre tables rondes seront organisées lors de ces deux jours et verront la participation de plusieurs acteurs tels que le patronat, les syndicats et le gouvernement avec, à sa tête, le président de la République Macky Sall.