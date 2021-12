3e Édition du Gingembre Littéraire du Sénégal : Au cœur du dialogue des cultures et Religions

« Vivre Ensemble : Dialogue des Cultures et des Religions », c’est le thème de la 3e édition du « Gingembre Littéraire » du Sénégal. Le panel s’est tenu ce mercredi à Rufisque et est organisé par l’Association Continent Premier appuyée par la fondation Sococim. Journaliste accrédité auprès des Nations unies, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, initiateur du « Gingembre Littéraire », est revenu sur le concept du projet. A l’en croire « cette troisième édition est la suite logique du cycle de conférences tenues à Genève en 2012 autour de la place de l’Afrique dans le monde : Souveraineté et Démocratie. Pour cette année, elle est dédiée au professeur Iba Der Thiam. Une façon pour le journaliste de lui rendre hommage. « Parler de l’Afrique, souveraineté et démocratie revient à se réapproprier notre histoire, à se poser des questions sur notre présent mais également à se projeter dans l’avenir. C’est dans ce cadre qu’intervient le Concept dudit projet », note-t-il.





Sur le même registre, il notifie qu’ « actuellement, nous en sommes à plus de 30 gingembres littéraires. C’est à la demande des Africains plus particulièrement des Sénégalais que nous avons pris l’initiative de le délocaliser ici». Gorgui Wade Ndoye, renseigne que le gingembre littéraire est tellement épicé qu’il est demandé partout. « Mais c’est surtout un engagement que nous avons pris avec la population sénégalaise il y a 3 ans de cela et nous tenons à le respecter ».





Par ailleurs, la Directrice de la Fondation Sococim, Patricia Diagne a montré toute sa satisfaction à pouvoir accueillir la synthèse des travaux du Gingembre Littéraire. «C’est un moment de symbiose avec la jeunesse sénégalaise. L’idée c’est de leur faire comprendre qu’il y a des aînés qui peuvent transmettre certains savoir mais aussi des valeurs à leur inculquer. Il leur revient de faire des efforts pour accéder à ce savoir afin de mieux connaître leur histoire, leur culture et de pouvoir également établir des bases de dialogue. C’est aussi l’idée d’élaborer des projets ensemble » dit-elle. Et d’ajouter : « La fondation Sococim essaye d’y contribuer. Nous les appuyons pour des projets économiques et culturels. Notre mission est de soutenir des projets afin que des gens puissent construire quelque chose ».