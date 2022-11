4 ans après la mort de Fallou Sène : Son père réclame justice

Le Papa de Fallou Séne réclame justice

Le père de l’étudiant Fallou Sène, décédé le 15 mai 2018 au cours d’affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, réclame justice pour son fils.





Selon le papa de la victime, «cela fait quatre ans et six mois que mon fils Fallou Sène est décédé des suites de ses blessures, à la suite d’affrontements entre les étudiants de l’université Gaston Berger et les forces de l’ordre. Et jusque-là, l’enquête judiciaire est au point mort».