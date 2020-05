4 ans après, Pape Ndiaye Souaré raconte son terrible accident

Il y a près de 4 ans, l’international sénégalais Pape Ndiaye Souaré était victime d’un grave accident de voiture. C’était le 11 septembre 2016. Un dimanche. Il venait de déposer un ami à l’aéroport quand sa voiture est percutée par une autre. Il revient sur les circonstances de son accident.





«Je rentrais de l’aéroport sur l’autoroute de Londres. Ce qui s’est passé, c’est que quelqu’un est venu me percuter dans ma voie. Il m’a cogné contre un lampadaire. D’ailleurs c’est ce poteau qui m’a blessé au fémur et à la mâchoire. Puisqu’il y avait de l’embouteillage, quelqu’un venu de derrière ma voiture m’a reconnu. Il criait mon nom et me disant : «Pape, calme toi, ne touche à rien, reste avec nous», se souvient-il dans Record.