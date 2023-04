4 Avril 2023 : L'armée invite les populations à s'approprier le thème

La région de Sédhiou est l'une des plus exposées à l'exploitation abusive et illégale des ressources forestières notamment le bois de menuiserie. Cette triste réalité qui décime les forêts casamançaises a amené le lieutenant colonel, Babacar Ndiaye, commandant le 26 ème bataillon de reconnaissance et d'appui de la région de Kolda et commandant du secteur 61 de Médina Wandifa, à inviter les populations à s'approprier le thème de ce défilé intitulé : ''Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles''.







Le lieutenant-colonel Babacar Ndiaye appelle les populations à plus de collaboration pour endiguer le fléau qui impacte négativement sur leur vie. Aussi, a-t-il profité de la cérémonie de répétition en prélude au défilé de demain 4 avril, pour lancer un appel solennel à toutes les forces vives de la région à venir en masse participer au 63ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Cette répétition qui a regroupé les corps militaires et paramilitaires mais aussi les anciens combattants promet un défilé plein de succès.