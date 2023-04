4 Avril 2023: "La préservation de nos recherches ne doit pas incomber seulement les FDS mais aussi des populations" ( Gouverneur)

Sedhiou a marqué d'une pierre blanche le défilé civile et militaire marquant cette année le 63 ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Unie autour des idéaux cardinaux, la population de la région, dans toutes sa diversité, s'est mobilisée comme un seul peuple pour un même but dans la même foi pour célébrer ce 4 avril 2023.





Un défilé civile et militaire qui a réuni, le temps d'une matinée, l'essentiel de la population venue des 46 collectivités territoriales. Le chef de l'exécutif régional, Papa Demba Diallo, très satisfait des sons, des couleurs et des rythmes a rendu hommage à l'ensemble des participants notamment la jeunesse et les forces de défense et de sécurité ( FDS).





Si ces dernières abattent un travail titanesque pour préserver les ressources naturelles de la région, le gouverneur dira que ce travail ne leur incombe pas exclusivement mais cela interpelle également les populations de la région à qui il demande de mieux s'impliquer.





Papa Demba Diallo a saisi l'occasion pour interpeller les exploitants de l'argile utilisée dans la fabrication des carreaux. Après l'exploitation, le gouverneur leur demande d'aménager les carrières pour qu'elles ne deviennent pas des dangers de noyade pour les enfants et les animaux pendant l'hivernage. En effet ces entreprises laissent derrière elles des tranchées, des cratères sinon de véritables bassins de rétention de plusieurs mètres de longueur et de profondeur qui, pendant toutes la saison des pluies et même au-delà, deviennent des marigots où se noient souvent les enfants et surtout les animaux.