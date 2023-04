4 Avril à Matam : Le gouverneur annonce le relèvement des effectifs des FDS, le renforcement des équipements et la construction de camps militaires

Profitant de son adresse à la fin du défilé, le gouverneur de Matam, Mohamed Makhtar Watt, a relevé l’importance du thème de ce 4 Avril "Forces de défense et de sécurité, et préservation des ressources naturelles", en insistant sur l’intérêt qu’il revêt pour la région qui compte un capital ligneux très important (Ranérou-Ferlo) avec un taux de classement supérieur à 80 % et une réserve de faune.





De l’avis de l’autorité administrative, l'évocation de ce thème d'actualité, dont la pertinence trouve un réel contenu dans la région de Matam, milite en faveur d’une prise de conscience de la nécessité de préserver les ressources naturelles, d’autant plus que les risques sont réels.





Pour affirmer que «de plus en plus, le capital ligneux continue de faire l’objet d’une exploitation illégale à travers la carbonisation, mais également l’utilisation à des fins de bois de chauffe». Des menaces auxquelles s’ajoutent les nombreux feux de brousse que l’on enregistre chaque année, où l’on trouve en première ligne les eaux et forêts et souvent les sapeurs-pompiers lorsque les feux gagnent les concessions.





À cet égard, l’autorité administrative, qui s’est réjouie du travail abattu par les forces de défense et de sécurité de la région, a salué leur implication dans la préservation des ressources naturelles. «Dans la lutte consacrée à la préservation des ressources naturelles, aux côtés des eaux et forêts, il y a également l’armée et la gendarmerie qui, à travers leurs missions de sécurisation quotidiennes, participent à la préservation», déclare le gouverneur. Avant d’informer de la montée en puissance des forces de sécurité et de défense dans la région qui porte sur le relèvement des effectifs des différents corps et le renforcement des équipements.