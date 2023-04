4 Avril : Malick Gakou invite Macky Sall à "veiller au respect et à la préservation» des acquis démocratiques"

Ce mardi, le Sénégal célèbre ses 63 ans d’indépendance. À la place de la Nation, la fête a été marquée par la traditionnelle parade des forces de défense et de sécurité. Réagissant à cet événement, le président du Grand parti, Malick Gakou, a, dans un premier temps, rendu hommage aux corps habillés.







«Une occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité et la stabilité de notre Nation. Mes pensées vont à l’endroit des anciens combattants qui ont donné leur vie pour notre souveraineté», exprime-t-il.