40 ans de présence des femmes dans la police : Commissaire Codou Camara raconte l’histoire

Commissaire Codou Camara raconte l'histoire de la police

L’introduction des femmes dans la police nationale a constitué un tournant décisif dans la marche de l’institution. Cette décision est, par ailleurs, marquée par des mutations considérables et prenant en compte les besoins spécifiques des femmes. « Matérialisée par la loi n° 81-63 du 24 novembre 1981, qui a ouvert l’accès des femmes aux corps des Commissaires, d’Officiers et d’Inspecteurs de Police, cette initiative est salutaire et est renouvelée en 1982 par le recrutement pour la première fois, de deux (02) femmes dans le corps des Commissaires de police avec la 17 ème promotion, puis étendue aux autres corps par dérogation, permettant ainsi l’accès d’une première femme au corps des Gardiens de la paix avec la 20 ème promotion, en 1985 » a expliqué commissaire Codou Camara. La présidente de l’association des pionnières de la police est revenue sur l’histoire de la présence des femmes dans la police pendant la cérémonie de célébration des 40 ans de présence des femmes dans la Police nationale du Sénégal.





Dans la même dynamique, elle indique que la Police sénégalaise a continué sur cette voie, celle de recruter et de promouvoir les femmes en son sein. « A ce jour, les femmes représentent 9,18% des effectifs de la Police nationale et jouent un rôle indéniable dans l’accomplissement de toutes les missions régaliennes de la Police nationale et à tous les niveaux de responsabilité » note-t-elle. Avant d’inviter les autorités à assister la cellule genre pour permettre un meilleur accès à des postes de responsabilité des femmes.