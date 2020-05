400 000 masques pour les élèves ! Auchan contribue pour plus de 300 millions de FCFA contre le Covid-19

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie du Coronavirus, Auchan Retail Sénégal apporte sa contribution à la lutte contre la crise sanitaire en s’engageant aux côtés d’acteurs du pays :Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, Auchan Retail Sénégal a décidé de faire un don deau Fonds FORCE COVID-19 mis en place par l’Etat du Sénégal. Auchan Retail Sénégal attache la plus haute importance à la santé de tous et compte à travers cette contribution faciliter la protection des élèves et le soutien aux couches vulnérables de la population. Ces masques fabriqués par des tailleurs sénégalais permettront à la population d’éviter la propagation du virus, tout en créant de l’emploi au niveau local.Sur cette même dynamique,seront partagées aux autorités locales dans les zones d’implantation de nos magasins. A ce jour, Auchan Retail compte 32 magasins et un Drive (E-commerce) au Sénégal, établis à Dakar, Thiès et Mbour/Saly. Ces denrées pourront être distribuées aux populations des quartiers en situation de difficultés liées à la crise sanitaire.S’inscrivant en droite ligne avec les axes prioritaires de la politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) d’Auchan Retail Sénégal, la Fondation Auchan pour la Jeunesse a octroyé unà trois associations sénégalaises :pour mettre en œuvre une aide alimentaire et un accompagnement éducatif de six mois à? Hôpital Albert Royer :pour l’acquisition d’undestiné à la réduction et la limitation des risques de transmission du Covid-19 aux patients âgés entre 0 et 15 ans.pour lade personnes en situation de handicap et un appui en denrées alimentaires.Dans les magasins, le Drive, l’entrepôt, les services d’appui, lesœuvrent au quotidien pour permettre aux sénégalais de faire leurs courses. Afin de pérenniser cette mission de service public, Auchan Retail Sénégal a mis en place un dispositif de protection et de prévention d’un coût à date de plus deEn tant qu’acteur du commerce alimentaire, Auchan Retail Sénégal a pleinement conscience de l’importance de son rôle pour permettre à chacun de bien s’alimenter. Dans ce contexte, l’entreprise s’est mobilisée pour protéger ses collaborateurs et clients.Ce dispositif de protection, de prévention et de sensibilisation est marqué notamment par la pose de plexiglas au niveau de toutes les caisses, l'achat de citerne à eau pour se laver les mains, d'autocollants de sensibilisation, de visières pour les collaborateurs, la mise à disposition de gels et solutions hydro alcooliques, de gants etc.Uneest partagéeaux 1700 collaborateurs au Sénégal. Les salaires sont maintenus à 100% avecAuchan Retail Sénégal renouvelle ses remerciements à tous ses collaborateurs pour leur remarquable engagement au service du plus grand nombre.Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, les supports suivants ont été déployés :de sensibilisation ont été distribuées dans différentes régions du Sénégal.? dessont passés en boucle dans les magasins, encourageant le respect des règles barrières et bonnes pratiques en vue d'assurer une sécurité commune.Globalement, l’apport d’Auchan Sénégal dans la lutte contre le coronavirus se décline en moyens humains, techniques et financiers d’un coût total supérieur àAuchan Retail Sénégal réitère son engagement auprès de l’Etat du Sénégal dans la lutte contre le coronavirus. C’est aussi le lieu de féliciter le personnel médical en première ligne pour tout le travail abattu.De même, Auchan Retail Sénégal renouvelle ses remerciements et félicitations à toutes ses équipes pour leur engagement et leur professionnalisme sans faille.