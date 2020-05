40ème jour du décès de Hiba Thiam : Le témoignage émouvant de sa famille

Témoignage sur Hiba Thiam

Nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournerons.

Cela fait maintenant 40 jours que Hiba a été rappelée à Dieu laissant dans nos cœurs un trou béant. Nous tenons à remercier les proches, les amis, les collègues, ainsi que les bonnes âmes qui nous ont adressé leurs messages de soutien et leurs prières afin que Dieu l’accueille dans son paradis.





Nous gardons d’elle le souvenir d’une femme exceptionnelle.

Hiba était joviale, en véritable boute-en-train elle passait du temps avec ses proches et ses amis, rigolait, chantait, dansait et aimait à faire en sorte que tout le monde profite du moment présent. Elle rayonnait par sa joie de vivre. Cette volonté de croquer la vie à pleines dents sans évoquer les difficultés qu’elle avait à surmonter a poussé certaines personnes à penser que c’était une fille à papa ; ignorant que c’est son optimisme, sa persévérance et son acharnement à concrétiser ses rêves qui lui ont permis d’atteindre ses objectifs. Mais pour elle, il était hors de question d’exposer le négatif, seules ses réalisations devaient être mises en avant.

Ses performances durant ses stages et emplois, preuves de sa qualité de travailleuse acharnée, de sa discipline et de sa créativité, lui ont permis de gravir un à un les échelons. Nous avons d’ailleurs été très touchés par le communiqué publié par son dernier employeur ainsi que le témoignage de ses collaborateurs à la fondation Bill & Melinda Gates qui honorent ses nombreuses qualités.

Ses responsabilités professionnelles et fréquentes missions à l'étranger, ont permis à Hiba Thiam de visiter plusieurs pays. Elle avait l'habitude de poster sur son compte Instagram les plus beaux clichés de ces brèves pérégrinations pour immortaliser et partager ces souvenirs avec ses amis et proches, c’était son motto : toujours partager le positif et ce que Dieu a créé pour nous à travers ce monde. Jeune cadre dynamique à l'avenir prometteur et à l’image soignée, elle avait su gagner le respect du plus grand nombre et son carnet d’adresse en était d’autant étoffé, malgré son jeune âge.

Pourtant, elle ne s’est jamais reposée sur ses acquis ou sa réputation. Elle cherchait constamment à progresser et apprendre des meilleurs. Elle était consciente que seul le travail lui permettrait d’atteindre les sommets.

Hiba était généreuse et engagée, malgré son agenda très chargé, elle trouvait toujours du temps pour aider et était notamment engagée dans des activités de défense et de promotion du leadership féminin, à travers le Réseau Hacking HR, Dakar Chapter, dont elle était membre. Elle participait également aux colloques Africa CEO Forum Women in Business pour promouvoir le rôle de la Femme Africaine qui, selon elle, devait faire rayonner notre continent au niveau mondial.

Nous, sa famille, avions de la chance de profiter d’une fille, petite fille, sœur, nièce, cousine, tante aimante qui qualifiait de «Quality Time» chaque opportunité pour passer du temps avec la Famille qui était sacrée pour elle. Elle comblait ses proches de cadeaux et a notamment pris à sa charge le pèlerinage de ses parents à la Mecque et leur a offert récemment des vacances en Egypte afin d’y revoir un oncle et sa famille qu’ils n’avaient pas vu depuis de nombreuses années. Elle était également à l’écoute et disponible pour ses amis de toute catégorie sociale. Elle contribuait aux dépenses du foyer et n’hésitait pas à aider les plus démunis.

L’éclat particulier qu’elle a donné à sa vie a embelli celle de sa famille, de ses amis(es) et de tous celles et ceux qui ont eu le bonheur de la côtoyer.

Elle est venue, le temps d’une saison, comme une fleur, nous embaumer de joie et d’espérance, nous nourrir de sa présence, nous encourager à avancer dans la vie malgré les turbulences, nous apprendre à voguer sur les eaux troubles des incertitudes et des malveillances et savoir toujours donner sans rien attendre en retour, bref... à Aimer. Toujours AIMER.

Les différents témoignages que nous recevons, notamment à travers les réseaux sociaux, nous montrent qu’elle était aimée en retour et cela aide à panser nos blessures.

Prions pour le repos de son âme.





- La famille de Hiba Thiam