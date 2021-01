4296 nouveaux cas et 102 décès en 2 mois : Les raisons d’un "reconfinement" de Dakar et Thiès

Le président de la République vient de décréter l’Etat d’urgence assorti d’un couvre-feu partiel de 21 heures à 6 du matin. Les regions de Dakar et Thiès plus touchées par cette deuxième vague de la pandémie de la Covid-19, sont les seules concernées par cette mesure pour le moment.Une réunion d’urgence est en cours au Palais de la République et il est question de préparer la riposte face au rebond de la pandémie avec une hausse exponentielle des nouvelles contaminations et des décès.En deux mois ( du 5 novembre 2020 au 5 janvier 2021) le nombre de cas déclarés est passé de 15668 à 19964 cas, soit 4296 nouveaux cas en deux mois. Le nombre de décès quant à lui est passé, sur la même période, de 326 à 428 soit 102 décès en deux mois.Le nombre de cas sous traitement est passé de 68 le 5 novembre 2020 à 1845 patients.Des faits qui sans doute motivent la décision de l'autorité suprême de décréter l'Etat d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les deux régions précitées.