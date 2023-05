43,1 millions F CFA escroqués : Le patron de Conciergerie voyage tirait les ficelles depuis Rebeuss

Écroué à Rebeuss pour avoir arnaqué une cinquantaine de candidats au pèlerinage à La Mecque, qui était finalement resté à quai, après avoir versé 18 millions F CFA, le Directeur général de l’Agence “Conciergerie voyage”, Opa Diallo, est rattrapé par une autre affaire.



Selon Libération, 55 Sénégalais qui devaient se rendre à Fez, au Maroc, pour la nuit du “Laylatoul Khadr” ont été aussi escroqués par le prévenu qui agissait depuis la prison.



Extrait de sa cellule, Opa Diallo a été déféré en compagnie des comptables A. Kane et P. M. Thiam, devant le Parquet, pour escroquerie et abus de confiance, portant sur un préjudice de 43,1 millions F CFA, suite à une plainte déposée par Mor. W. Diop, représentant les 55, souligne le journal.

Lequel ajoute : A travers leur représentant, les plaignants ont soutenu avoir versé chacun entre 500 et 800 mille F CFA, à A. Kane et P. M. Thiam, assurant l’intérim de la société. Le séjour à Fez était programmé du 12 au 20 avril dernier.



Face aux enquêteurs, A. Kane et P. M. Thiam ont enfoncé leur patron, affirmant que c’est lui qui leur transmettait par téléphone les instructions.



Opa Diallo, qui a reconnu les faits, a proposé de faire voyager ses victimes lors de la prochaine Ziarra avec un dédommagement individuel de 100 mille F CFA ou un remboursement intégral à la fin de l’année 2023. Des propositions rejetées par les victimes.