462 interpellations en une nuit : La traque sans répit de la police

Pour une prise en charge totale de la sécurité nationale, la police a déroulé une vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national. Plus de 700 policiers en tenue et en civil ont été mobilisés dans la nuit du mercredi au jeudi, de 21 h à 5 h.

Ce grand ménage effectué par les éléments des commissariats et des postes de police du Sénégal, sous la supervision de la Direction de la Sécurité publique, s'est révélé fructueux, selon des sources de Seneweb.