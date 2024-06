47 migrants débarquent à El Hierro, on déplore un mort

Les mesures de surveillance de l'émigration clandestine instaurées par le nouveau régime, avec le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine, semblent porter leurs fruits. On parle rarement de bateaux en provenance des côtes sénégalaises. Les points de départ se sont déplacés en Mauritanie d’où quittent maintenant la plupart des migrants. Même si, dans les bateaux de fortune, on dénombre des Sénégalais ainsi que d’autres nationalités comme des Mauritaniens, des Guinéens, des Gambiens, des Maliens…