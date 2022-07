49 candidats au pèlerinage à la Mecque arnaqués : L’agence Conciergerie Voyages encourt des sanctions devant...

Arnaque au conciergerie Voyages

Le pot aux roses a été découvert, hier dimanche 3 juillet. L’agence Conciergerie Voyages est au cœur du scandale. Quarante-neuf candidats au pèlerinage à La Mecque de cette année n’ont pas pu voyager, alors qu’ils avaient déjà versé leur argent.





Depuis, on parle d’escroquerie et autres délits associés. La Délégation générale au pèlerinage aux Lieux saints de l’islam va éclairer la lanterne des populations. D'après elle, cette agence ne dispose pas d’agrément, encore moins de quotas pour cet évènement tant attendu pour les musulmans.





Ainsi, le chargé de communication de la Délégation générale au pèlerinage a soutenu que ce qui s’est passé, c’est de l’arnaque et de l’usurpation de fonction. Pis, Abdou Aziz Mbaye a annoncé, sur la Rfm, ce lundi 4 juillet, que des sanctions contre la "Conciergerie voyages seront prises".





Il explique : "La première remarque que je vais faire, c’est que Conciergerie Voyages n’a pas d’agrément, encore moins de quotas. Donc, c’est quelqu’un qui a usurpé, qui a fait un trafic d’influence et qui a arnaqué les pèlerins qui voulaient aller à La Mecque. En effet, c’est un problème civil qui doit être devant les tribunaux pour y être jugé. Pour avoir un agrément, il y a toute une démarche à faire. Il faut solliciter et recevoir la visite de la délégation et solliciter un quota auprès du délégué général à La Mecque."





Selon le chargé de la communication, ce qu’on remarque depuis quelques années, c'est que des gens agissent dans le pèlerinage alors qu’ils n’ont aucun droit pour le faire. "Ils n’ont pas de locaux et ils n’ont pas d’agrément. Faire voyager des musulmans pour la Oumrah n’a rien à voir avec faire voyager des pèlerins à La Mecque parce que les règles qui régissent ce dernier ne régissent pas la Oumrah. Ce qui peut indure les clients en erreur".