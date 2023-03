49 individus interpellés à Touba et Mbacké : La police et la gendarmerie aux trousses des délinquants

La gendarmerie et la police n'ont pas lâché prise, dans le cadre de la lutte contre la délinquance dans le département de Mbacké. Les forces de défense et de sécurité continuent de mutualiser leurs forces pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.





C'est dans cette perspective que les pandores de la compagnie de gendarmerie de Touba, les éléments du commissariat urbain de Mbacké et ceux du commissariat spécial de Touba ont mené une opération de sécurisation combinée, dans la nuit du mercredi au jeudi.