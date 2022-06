4kg de chanvre indien saisis à Tivaouane: La police interpelle 2 individus et 3 autres se fondent dans la nature

Quatre kilogrammes de chanvre indien et un coupe-coupe ont été saisis dans un véhicule, à Tivaouane, au cours d'une opération de sécurisation selon des sources de Seneweb. Les limiers du commissariat urbain de cette ville sainte ont réussi à mettre la main sur deux des cinq mis en cause. Mais un trio s'est fondu dans la nature vers 03heures du matin. Détails !

Dans le cadre de leurs missions régaliennes, les policiers du commissariat urbain de Tivaouane multiplient les opérations de sécurisation durant la nuit. C'est dans ce cadre que les hommes du commissaire Y. Diédhiou ont immobilisé, vers 03 heures du matin, un véhicule de marque Peugeot 205. Il y avait à son bord 5 passagers.



Au cours de ce contrôle, l'un des limiers a prié au chauffeur d'ouvrir la malle arrière. Contre toute attente, trois parmi eux, ont pris la fuite.



Mais les policiers sont parvenus à neutraliser S.Diop et A.Ndoye. La fouille minutieuse effectuée sur le véhicule s'est soldée par la découverte de quatre (04) kilogrammes de chanvre indien et un coupe-coupe selon des sources de Seneweb.



Au terme de l'enquête, les deux individus arrêtés ont été déférés au parquet de Thiès. Ils sont poursuivis pour trafic et détention de chanvre indien. Le trio en cavale, est activement recherché par la police.