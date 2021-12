5 jeunes, dont 3 lycéennes, arrêtés pour trafic de drogue à...

Selon Les Échos, cinq (5) jeunes, dont 3 lycéennes de 19 ans, ont été interpellés en possession de haschisch et de comprimés de Rivotril.



Jugés hier devant le tribunal de flagrants délits de Dakar, les filles et leurs co-prévenus ont écopé d’une condamnation de 15 jours ferme de prison. Seul Abdoubecrine Sedikh Diagana a récolté 3 mois ferme.



Les filles ont été arrêtées lors d'une altercation qui opposait Mariama Diagne à Astou Niass Bar vers le rond-point Sedima-Jaxaay, rapporte le journal dans sa livraison de ce jeudi.



La fouille corporelle qui a été effectuée sur Aïssatou Diène a été fructueuse, car elle avait en sa possession des brins de haschisch contenus dans son porte-monnaie en plus d'une plaquette de comprimés Rivotril.



Cuisinée, elle reconnaît la détention de ces stupéfiants. Avant de préciser que tous les quatre revenaient d'une maison qui se trouvait à la cité Téranga.



Elle précisait ainsi que c'est un certain Boubacar, propriétaire de ladite maison, qui lui a cédé ladite drogue pour sa consommation avec ses amies.



Interrogée, Mariama Diagne a indiqué au juge avoir trouvé sa copine Aïssatou Diène toute nue lorsqu’elle est allée les rejoindre chez Aboubecrine.



«Depuis que Aïssatou Diène et Astou Niass ont été reçues dans ma chambre par mon ami Naïf Moustapha, ils n’ont fait que se droguer et s'envoyer en l'air», lance-t-elle.