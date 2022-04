5 kg de ''yamba'' dissimulés dans une fosse septique : Le dealer arrêté avec son épouse par la BR de Kaolack

La Brigade de recherches (BR) de Kaolack a encore frappé fort, avec le démantèlement d'un trafic de chanvre indien et d'un débit clandestin de boisson alcoolisée à Gandiaye. Selon des informations exclusives de Seneweb, les hommes du major Nunez ont saisi un dealer avec 5 kg de drogue et arrêté son épouse qui tenait ce bar clandestin. Tous les deux ont été présentés au procureur ce mercredi. Détails !





Dans le mariage, on s’unit pour le meilleur et pour le pire. Le quinquagénaire M. M. Ndiaye partage le même sort avec son épouse C. Sanka. Ce couple file directement vers la prison centrale de Kaolack.





En effet, le dealer domicilié à Gandiaye et sa femme barmaid ont été présentés, ce mercredi, au parquet, respectivement pour trafic de drogue et exploitation d'un débit de boisson alcoolisée sans autorisation administrative, selon des informations exclusives de Seneweb.





Comment la BR de Kaolack a fait tomber l'indélicat couple





Tout est parti lorsque le commandant de la Brigade de recherches de Kaolack a eu écho d'un réseau de trafic de drogue au niveau d'un village de la commune de Gandiaye.





C’est ainsi que le major Nunez a mis en action ses hommes en vue de démanteler cette entreprise délictuelle.





Au cours des investigations rondement menées, les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance non loin du domicile indiqué. Puis, un pandore en tenue civile a infiltré ledit réseau, en se faisant passer pour un client.





Quelques instants plus tard, ses autres collègues ont effectué une descente musclée dans cette concession, avant de ferrer le maître des lieux, M. M. Ndiaye.





Mais deux autres présumés dealers retrouvés sur place ont réussi à s'échapper dans la nature.





Une fouille minutieuse effectuée dans cette concession a permis aux pandores de saisir 5 kg de chanvre indien. La drogue, enveloppée dans un sachet, a été dissimulée dans la fosse septique par M. M. Ndiaye.





Également, l'épouse de ce trafiquant a été arrêté dans la foulée. Car la dame exploitait un débit clandestin de boisson alcoolisée.





A l'issue de cette mission, le couple a été embarqué dans les locaux de BR de Kaolack, puis placé en garde à vue, respectivement pour trafic de drogue et exploitation d'un débit de boisson alcoolisée sans autorisation administrative.