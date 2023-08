50.000 pieds de palmiers à huile mis en terre dans le cadre de souveraineté alimentaire

Le ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire veut stopper l'importation de l'huile de palme de la Malaisie estimée à 200.000 tonnes par an. C'est bien possible. D'autant plus, il y a 25 ans, la Malaisie était au Sénégal pour chercher les pieds de palmier.





Aujourd'hui, le Sénégal importe l'essentiel de sa consommation de ce pays. Pour réussir ce pari qui s'inscrit dans la stratégie nationale pour la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye a annoncé le samedi 12 août à Bambaly un programme de 50.000 pieds pour reconstituer les palmeraies de la zone. Un ambitieux programme qui devrait s'étendre dans les trois régions de la Casamance et dans celles de l'Est.





La production, selon les estimations, devrait s'élever à 4 tonnes d'huile de palme par hectare.