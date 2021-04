50 millions F Cfa offerts par Serigne Mountakha : Le dahira Hizbout-Tarqiyyah entame la répartition demain à la Médina

C'est officiel ! La distribution des 50 millions F Cfa offerts par Serigne Mountakha aux familles des victimes lors des récentes émeutes va débuter ce samedi 03 avril 2021 à la Médina, plus précisément à la rue 22 angle 31.Une délégation du dahira Hizbout-Tarqiyyah sera chez Mme Binta Ba, mère de Alassane Barry à partir de 10 heures précises, selon un communiqué parvenu à Seneweb.La structure dirigée par Serigne Youssou Diop rassure que la distribution des fonds dégagés par le khalife général des mourides se fera dans la transparence en présence des des imams et chefs de quartier." Cette mission est l’aboutissement heureux de la volonté du Khalife général des mourides Serigne Mouhammadou Mountakha Mbacké d'apporter soulagement aux familles des victimes et aux blessés ", lit-on dans le communiqué reçu.