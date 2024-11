500 millions F Cfa en jeu : l’homme d’affaires, l’architecte Atépa, la dame et le groupe musical Gélongal

Le président de Stam Global business, «Amir Abo», est en prison. Cet homme d’affaires a été placé sous mandat de dépôt par un juge du Pool judiciaire financier (Pjf). Il est poursuivi pour escroquerie présumée. D’après Libération, qui donne l’information, il est sous le coup de trois plaintes.



«C’est une dame du nom de Tall qui a été la première à porter plainte pour escroquerie portant sur 100 millions de francs Cfa, détaille le journal. Retenu par la Dic après interrogatoire, ‘Amir Abo’ a consenti à rembourser à la dame, tout en contestant lui devoir cette somme.»



Avec cet engagement à rembourser, les choses auraient pu se calmer pour l’homme d’affaires. Mais c’était compter sans Pierre Goudiaby «Atépa» et le groupe musical Gélongal qui, à leur tour, ont porté plainte contre lui. Libération rapporte que l’architecte traine «Amir Abo» en justice pour «escroquerie au service» portant sur 400 millions de francs Cfa tandis que Gélongal l’accuse «de l’avoir engagé pour des productions audiovisuelles jamais matérialisées».



Le mis en cause conteste les accusations de Tall et de «Atépa». Et celle de Gélongal ? Libération ne donne aucune indication dans ce sens. Le journal se contente d’informer que Abo prévoit de contre-attaquer avec des plaintes contre ses accusateurs, affirmant qu’il «dispose de plusieurs enregistrements audio» le disculpant.