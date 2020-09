510 guéris, 361 nouveaux cas en 5 jours et moins de 2 décès par jour : Les statistiques de l’espoir ?

Va-t-on vers une situation maitrisée de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal ? Tout porte à le croire, du moins si l’on se fie aux statistiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les 5 derniers points quotidiens semblent faire renaître l’espoir avec un total de 361 nouveaux cas de contamination dont 146 par transmission communautaire entre le 28 août et le 1er septembre contre 1159 contaminations dont 679 cas communautaire entre le 9 et le 16 août passé.







Les taux de positivités ont pris la courbe descendante. Ces statistiques qui tournaient entre 9 et 12% depuis quelques mois, oscillent désormais entre 4 et 7%. Ce, malgré l’importance des échantillons de tests entre 1000 et 1400 par jour. S’agissant aussi des décès, on est loin de la frayeur de la mi-juin avec 13 décès en 72 heures, soit une moyenne de 4 décès par jour. Avec 7 décès en 5 jours, on est à moins de 2 décès par jour. A signaler que ces deux derniers jours, aucun décès n’a été enregistré. Une première depuis plusieurs mois.





La courbe des guérisons, quant à elle, ne cesse de croitre ces cinq derniers jours avec une moyenne de 102 patients guéris par jour (510 guéris au total). Au même moment, le nombre de malades gravement atteints et admis en réanimation, est passé de 44 le 28 août à 31 le 1er septembre.