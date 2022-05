52 individus interpellés à Mbour: La police en croisade contre la délinquance

Opération de Sécurisation de la Police à Mbour

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, la police a déroulé une opération de sécurisation de grande envergure à Mbour et à Saly. Les hommes du commissaire Elhadji Baïty Séne ont investi, dans la nuit d'hier, les coins et recoins de la petite côte en vue d'assainir leur secteur de compétence.









Au finish, le commissariat central de Mbour et ses secondaires (commissariat urbain de Saly et le Poste de Diamaguène 2), ont interpellé 52 individus dont 44 pour vérification d'identité, 05 pour Ivresse publique et manifeste, 02 pour détention de chanvre indien en vue d'usage, 01 pour vol selon des sources de Seneweb.