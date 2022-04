54 frontières traversées à bord de sa moto : A Dakar, l'Indien Deepak Kamath partage son odyssée afro-européenne

Deepak Kamath, indien à Dakar

Il est passionné de moto et globe-trotter. Deepak Kamath, également connu sous le nom d'Armstrong, a la particularité d'être le premier Indien à avoir conduit une moto dans l'Antarctique et à avoir traversé les 7 continents au cours de son périple de 30 ans. Arrivé à Dakar en provenance de la Gambie, il a été reçu hier dans les locaux de l’ambassade de l’Inde à Dakar où il a eu droit aux honneurs et félicitations de la mission diplomatique.





Pas moins de 54 frontières traversées à bord de sa moto depuis 1991. Deepak Kamath s’est rendu aux coins les plus reculés du monde pour vivre sa passion.





Dans son odyssée afro-européenne actuelle, Deepak a commencé son voyage à Durban, en Afrique du Sud, le 23 novembre 2021 et a jusqu'à présent traversé le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, l'Angola, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la République de Guinée, la Guinée Bissau et la Gambie. De Dakar, il se rendra en Mauritanie et au Maroc. Il quittera le Maroc et continuera à traverser de nombreux pays d'Europe. Avec plus de 32 000 km à son actif, dans son voyage actuel, il a encore 25 000 km devant lui, renseigne une note de l’ambassade de l’Inde.





Parti du Cap Agulhas, la pointe la plus méridionale du continent africain, il est en bonne voie pour atteindre Nordkapp, en Norvège, la pointe la plus septentrionale du continent européen, et dans ses efforts, 75 pays traverseront les frontières terrestres pour commémorer les 75 ans d'indépendance de l'Inde.





Dans son voyage actuel, il roule sur la moto Bajaj Dominar. Bajaj Auto, le fabricant des motocyclettes Bajaj, est le quatrième fabricant mondial de véhicules à deux roues et le premier fabricant de véhicules à trois roues, souligne la même source.