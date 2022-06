55 individus interpellés à Touba: la police aux trousses des bandits

le commissaire Diégane Sène aux trousse des bandits

Décidément, la police ne laisse aucune chance aux délinquants qui sévissent à Touba. Les éléments du commissariat spécial de la ville sainte ont intensifié la traque contre les bandits en vue de mettre un terme au sentiment d’insécurité.





C'est dans ce cadre que les hommes du commissaire Diégane Sène ont déroulé une opération de sécurisation de grande envergure à Touba. Au cours de ce large ratissage, les limiers du commissariat spécial et ses secondaires ( commissariat d'Arrondissement de Ndamatou et Poste de Gouye Mbind) ont maillé les zones criminogènes et stratégiques de la cité religieuse.





A l'issue de cette opération coup poing, les limiers ont interpellé 55 individus dont 44 pour vérification d'identité , 01 pour conduite sans permis, 01 pour vol, 05 pour nécessité d'enquête, 04 pour offre et cession de chanvre indien selon le bilan parcouru par Seneweb.