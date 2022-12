[Vidéo] 553 individus interpellés à Kédougou : La gendarmerie démantèle des sites d'orpaillage

La gendarmerie démantèle des sites d

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la Légion de gendarmerie de Tambacounda vient de parachever, dans la période du 7 au 18 décembre 2022, une vaste opération de sécurisation dans la région de Kédougou, selon un communiqué signé par lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, Chef de la Division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale.





Ce large ratissage effectué par les éléments du lieutenant-colonel Mané avait pour objectif : l'assainissement des sites clandestins d'orpaillage traditionnel identifiés dans les départements de Kédougou et de Saraya et le renforcement du dispositif de prévention sur la frange frontalière avec de nouvelles bases de données biométriques.





À terme, 553 individus ont été interpellés dont 22 déférés devant les autorités judiciaires pour diverses infractions, dont usage de produits nocifs, altération du domaine forestier, usage et trafic de drogue, prostitution et contrebande.