582 interpellations hier nuit : La police veille sur la sécurité des citoyens

En perspective de la fête de Tabaski, la police a multiplié ses actions sur l'étendue du territoire national, pour lutter contre la délinquance et la criminalité. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle opération de sécurisation a été déroulée dans la nuit du mardi au mercredi, de 20 h à 6 h.