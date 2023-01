59ÈME ÉDITION DE LA ZIARRA DÉDIÉE À THIERNO MOUNTAGA DAHA TALL : MACKY SALL MAGNIFIE L’APPORT DU GUIDE RELIGIEUX À LA CONSOLIDATION DE LA COHÉSION NATIONALE

Le Président de la République, Macky Sall a été le samedi 14 janvier 2014, l’hôte de marque de la 59ème édition de la ziarra dédiée au guide religieux, Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall à Louga. Le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamadou Mamour Diallo était aux premiers rangs, à l’accueil du Chef de l’Etat et de la délégation officielle. Le Président de l’Etat a salué la préservation de l’héritage de Cheikh Oumar Fouthuyou Tall qui a œuvré pour répandre l’islam au-delà des frontières du Sénégal.



Le Président de la République était accompagné par son Directeur de Cabinet, le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, le Ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne et le Ministre du Développement industriel, Moustapha Diop.



L’occasion sied pour le chef de la magistrature suprême de magnifier l’apport du guide religieux dans la consolidation des relations entre les foyers religieux au Sénégal. Ces rapports sont selon le Président de la République, le gage de stabilité du Sénégal. « Thierno Bassirou Mountaga Daha Tall a joué un rôle dans la cohésion nationale à travers son apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux », a indiqué le Président de la République. Il a formulé des prières pour la santé et la longévité pour le guide religieux, Thierno Bassirou Mountaga Tall. La contribution de la famille omarienne dans la vulgarisation des enseignements de l’Islam est reconnue de tous.