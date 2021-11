6 ans après les 7 morts : Le procès sur le crash de "Sénégal Air" fixé au 25 novembre

Six (6) ans après le crash de l'avion de Sénégal Air, qui avait coûté la vie à 7 personnes (3 Sénégalais, 1 Française, 2 Algériens et un Congolais), le procès s’ouvre le 25 novembre prochain.



Les prévenus seront jugés devant la barre du Tribunal pour homicide involontaire, informe Le Quotidien qui donne l'information dans sa parution de ce jeudi.



Il s’agit de Magaye Marame Ndao, ancien Directeur général de l’Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mama­dou Sy, chef du département navigation et le contrôleur Jacob Lèye.



À l’époque, Gérard Gabriel Diop, Directeur général de Sénégal Air, et ses quatre autres collaborateurs avaient aussi été inculpés par le magistrat-instructeur. Malheu­reuse­ment, ils sont tous décédés.



En même temps, Amadou Lamine Traoré, directeur du Bureau d’enquête et d’analyse de l’époque (il a été remplacé hier par Mamadou Gningue, car il a été admis à la retraite), Adama Diom et Al Hassane Hann sont cités à comparaître en tant que témoins.