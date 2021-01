6 morts subites dénombrées en une semaine

Une série de morts subites a été dénombrée à Dakar et à l’intérieur du pays cette semaine.Le journal Vox Populi en compte 6 entre le mardi 19 janvier et le mardi 26 janvier 2021.Le dernier en date est celle de Makhtar Fall, professeur à l’UCAD, victime d’un malaise aux abords du Pavillon A du Coud.Autre cas de mort subite rapporté ce mardi, c’est celle d’un homme de 54 ans décédé brusquement à Nioro.Lundi dernier, deux décès par mort subite ont été signalés à Dakar et à Touba.Le premier cas est celui d'un avocat, Me Oumar Diallo, qui a piqué un malaise en pleine audience au tribunal.Le second cas est survenu à Touba au quartier Darou Khoudoss. L’homme, qui marchait tranquillement dans la rue, s’est effondré par terre. À l’arrivée des secours, il était déjà mort.