60 individus interpellés à Mbour: La police traque les bandits

Pour veiller à la protection des personnes et de leurs biens, les éléments du commissariat central de Mbour et ses secondaires (commissariat urbain de Saly et le poste de Diamaguène 2) ne laissent aucun répit aux délinquants. Les hommes du commissaire Elhadji Baïty Séne multiplient les opérations de sécurisation.





Dans la nuit du vendredi au samedi, ces limiers ont effectué une descente inopinée dans les zones criminogènes de Mbour et Saly pour ratisser large. Également, des patrouilles ont été déployées au niveau de plusieurs localités dont zone Mballing, zone Sonatel extension et alentours, zone Darou salam, Gouye Mouride et alentours, zone Grand Mbour et alentours, zone garage et alentours, Zone Thiocé ouest et alentours.





Cette opération de sécurisation de grande envergure a permis aux limiers du commissariat central de Mbour et ses unités d'interpeller 60 individus dont 53 pour vérification d'identité, 04 pour Ivresse publique et manifeste, 02 pour rixe [...] selon des sources de Seneweb.