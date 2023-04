6000 femmes dans le créneau, 85 % de la production de coquillage... : La filière huître, une niche d'opportunités sous-exploités

La journée nationale de l’huître a été célébrée ce vendredi à Dakar. La cérémonie organisée dans le cadre de Fish 4 ACP, a servi à la sensibilisation et à la promotion de la chaîne de valeurs Huître au Sénégal. Le programme Fish4ACP est financé au Sénégal par l’Union Européenne et le Ministère allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), pour accompagner la durabilité des chaînes de valeurs de la pêche et de l’aquaculture.





Au Sénégal, les huîtres, essentiellement exploitées par les femmes (près de 90 % des emplois au sein de la chaîne de valeur de l’huître), constituent un moyen de subsistance et une source importante de revenus qui leur permet de prendre en charge les besoins familiaux de base tout en renforçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. La production nationale d'huîtres est de 16. 000 tonnes (soit près de 85% de la production de coquillage). Près de 6 000 femmes s’activent dans cette filière, de la production, à la commercialisation en passant par la transformation de ces produits. Ils sont généralement commercialisés sur le marché local à l’état bouilli-séché et quelques rares fois à l’état vivant ou frais. En effet, selon le représentant du ministre Pape Sagna Mbaye, l’exploitation des huîtres est toujours restée à l’état artisanal.





La productivité et la rentabilité de la chaîne de valeurs reste en deçà du potentiel et des attentes des acteurs. Le Gouvernement du Sénégal avait présenté la chaîne de valeurs de l’huître des palétuviers Crassostrea gazar, sélectionnée de manière compétitive parmi plus de 70 propositions de projets, parmi 12 autres chaînes de valeurs.





« Notre pays a ainsi l’occasion de profiter de ce projet pour développer cette filière en vue d’améliorer la valeur ajoutée. Le projet privilégie une approche à la fois globale, inclusive et innovante pour faire émerger ce secteur dans une dynamique de croissance économique soutenue et plus productive » a dit le représentant du ministre. En outre, la production et la transformation d'huître sont des activités à haute intensité de main d’œuvre. Son impact sur l’emploi en général et surtout du genre féminin est très important. La célébration de cette journée au Sénégal ouvre de nouvelles perspectives pour la filière huître au Sénégal.





Sur les défis à relever, surmonter les difficultés que les sites de production connaissent concernant la surexploitation, notamment au niveau des mangroves. L’accroissement du commerce international et la forte demande mondiale stimulent ce secteur et offrent une nouvelle opportunité aux producteurs surtout les femmes qui s’investissent massivement dans ce secteur a expliqué Dr. Robert Gouantoueu GUEI, Coordinateur Sous régional du Bureau de la FAO en Afrique de l’Ouest et Représentant de la FAO au Sénégal.





Le programme travaille avec douze chaînes de valeurs de la pêche et de l’aquaculture d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour maximiser les retombées économiques et les avantages sociaux, tout en minimisant les effets préjudiciables sur les habitats naturels et la faune marine, dit-il.