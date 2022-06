68 individus interpellés : La police ratisse Grand Dakar, Hlm, Dieuppeul, Grand-Yoff et Parcelles-Assainies

Opération de sécurisation de la Police à Dieuppeul, Grand-Yoff

Dans son souci de mettre un terme au sentiment d’insécurité qui plane sur Dakar, la police nationale accélère la cadence, dans le cadre de la traque aux délinquants.





C'est dans cette perspective que les éléments des commissariats de Grand Dakar, des Hlm 5, de Dieuppeul, de Grand-Yoff, des Parcelles-Assainies et de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies ont mené une opération de sécurisation sectorielle.





Ainsi, la descente policière effectuée dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2022, s'est soldée par l'interpellation de 68 individus dont 43 pour vérification d'identité, 09 pour ivresse publique et manifeste, 07 pour usage collectif de chanvre indien, 05 pour détention et usage de cannabis, 02 pour nécessité d'enquête et 02 pour usage de produits cellulosiques, selon des sources de Seneweb.