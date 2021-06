7 enfants nus enfermés dans un appartement

Sept enfants nus et affamés ont été sauvés après avoir été retrouvés enfermés dans un appartement crasseux au Brésil.



Les enfants, appartenant à deux mères, ont entre 3 et 7 ans. Ils ont été confiés à la garde d’une fille de 13 ans, qui est la sœur des mères des enfants.



Les responsables ont déclaré qu’ils étaient sales, affamés, déshabillés et avaient également la grippe. Ils présentaient également des signes d’anémie et des blessures sur leur corps.



Les responsables ont déclaré que la propriété était sale et qu’il n’y avait pas d’eau courante, d’eau potable, de nourriture, de cuisinière ou de réfrigérateur à l’intérieur.



Selon les services de protection de l’enfance, l’un des garçons est autiste et ils reçoivent, désormais, tous un traitement médical.



L’adolescente, qui était avec les enfants à l’arrivée des agents, avait reçu l’ordre de s’occuper d’eux et de mentir sur son âge si quelqu’un le lui demandait, en prétendant qu’elle avait 17 ans.



La jeune fille de 13 ans a informé les autorités que ses deux sœurs aînées étaient les mères des sept frères et sœurs – l’un de trois enfants et l’autre de quatre.