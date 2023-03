7 mars 1819 - 7 mars 2023 : Il y a 203 ans, le sacrifice ultime des femmes de Nder

Si la date du 8 mars est considérée comme la journée internationale des droits de la femme, le 7 mars devrait être célébrée comme celle des femmes sénégalaises en hommage au sacrifice suprême des femmes de Nder.