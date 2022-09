[ EXCLUSIF] 7 NIGÉRIANS ARRÊTÉS: La police de Comico fait tomber un gang de cybercriminels

Un bel exploit qui porte la signature des éléments du commissariat de Yeumbeul-comico ! Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont encore démantelé un réseau de cybercriminels. 7 hackers de nationalité nigériane ont été arrêtés dans un appartement avec un impressionnant matériel. Détails !





Fin de parcours pour un puissant réseau de cybercriminels qui avait loué un appartement à Yeumbeul pour commettre ses forfaits en ligne. Ces sept nigérians ayant fait plusieurs victimes, sont tombés dans les filets de la police de Comico suite à l'exploitation d'un renseignement.



Ayant reçu une information relative à la présence d’individus de nationalité étrangère s'adonnant à des actes de cybercriminalité, le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo et ses éléments ont effectué une descente inopinée au quartier "Alou baye niakh" à Yeumbeul.



Après avoir repéré le domicile servant de logement aux hackers, les policiers se sont introduits dans un appartement situé au premier étage. À l’intérieur, les limiers en tenue civile ont surpris sept individus suspects dont cinq détenaient chacun un ordinateur portable mis sur une table.



Suite à l'arrestation des membres de réseau, les policiers ont procédé à la saisie des téléphones portables, des puces téléphoniques de différents opérateurs, des passeports nigérians et un modem wifi d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Au terme de cette fructueuse saisie, les mis en cause ont été embarqués dans les locaux du commissariat de Yeumbeul-comico pour les besoins de l'enquête.



Poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, escroquerie en ligne , les 7 cybercriminels ont été présentés au procureur ce vendredi selon des sources de Seneweb proches du parquet.