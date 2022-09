70 morts sur les routes à Kaolack : la note de rappel du procureur aux policiers et gendarmes

Face à l’hécatombe sur les routes de la région, le procureur de Kaolack, Cheikh Dieng, a interpellé les officiers de police judiciaire. Libération, qui donne l’information, précise que le chef du parquet a adressé aux policiers et gendarmes une circulaire dans laquelle il leur demande de traquer sans concession les chauffards.



Le journal rapporte que Cheikh Dieng leur demande de constater les infractions à la circulation routière et de rechercher les auteurs. Il les invite à pointer surtout les excès de vitesse ainsi que les défauts d’équipements techniques obligatoires. Et de faire remonter ces infractions au niveau de son parquet.



Libération informe que depuis le mois de janvier, 231 accidents de la route ont été enregistrés dans la région de Kaolack. Ces accidents ont causé 70 morts et 537 blessés.