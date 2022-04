72 h de JST à l'UGB : Les étudiants toujours sur le pied de guerre

Université Gaston Berger de Saint-Louis

Même en ce moment de ramadan, les étudiants déterrent la hache de guerre. A l’université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont encore décrété hier dans la soirée 72 heures de journée sans ticket. Cette fois ci, ils ont donné un ultimatum de trois jours aux autorités du Crous et au rectorat pour régler les problèmes au sein de ce temple du savoir. Dans le cas échéant, ils menacent d'envoyer tous les étudiants chez eux.





« Nous avons décrété 72 heures de journées sans ticket. Mais avant l’épuisement de ces heures, si les autorités tardent à réagir et à donner une suite favorable aux revendications des étudiants, la coordination n’hésitera pas à demander aux étudiants de regagner leurs maisons jusqu’à ce que la situation s’améliore au niveau du campus", campe d'emblée le président de séance de la Coordination des étudiants de l'UGB.