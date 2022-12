73 individus interpellés à Touba et à Mbacké: La police et la gendarmerie en croisade contre la délinquance

Suite à la dissolution des milices religieuses par le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, la présence effective sur le terrain des policiers et des gendarmes, est noté au niveau de plusieurs artères stratégiques de Touba. Les forces de défense et de sécurité se donnent la main pour dissuader et traquer les délinquants.







Sur instruction du président Macky Sall, des opérations mixtes police-gendarmerie sont en train d'être menées dans le département de Mbacké.





C'est dans ce cadre que les éléments du commissariat spécial de Touba, leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké et les gendarmes de la Compagnie de la ville sainte ont effectué une descente inopinée dans les zones criminogènes.





Ce ratissage effectué dans la nuit du jeudi au vendredi de 21h à 5 h, s'est soldé par l'interpellation de 73 individus dont 57 pour vérification d'identité, 1 pour offre et cession de chanvre indien, 2 pour usage collectif de chanvre indien, 1 pour tentative de vol commis la nuit, 7 pour nécessité d'enquête et 5 pour ivresse publique et manifeste, selon des sources de Seneweb.