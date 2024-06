74 kg de drogue saisis à Rufisque : 2 chauffeurs et 2 Jarkatamen arrêtés par la police

Quelques jours après la saisie de 36,5 kg de drogue sur deux dealers, le commissariat central de Rufisque a réalisé une nouvelle prise. Les hommes du commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo ont mis la main sur 74 kg de chanvre indien, à la suite de l'arrestation de quatre trafiquants.





Tout a commencé lorsque le limier en chef de la ville de Mame Coumba Lamb a été informé de la présence de plusieurs personnes suspectes à bord de deux véhicules et de motos-Jakarta à la plage du quartier Thiawlène. Séance tenante, les éléments de la brigade de recherches ont effectué une descente inopinée à quelques mètres des lieux indiqués, la nuit du mardi au mercredi vers 2 h. Leur dispositif de surveillance a permis de surprendre en flagrant délit les deux chauffeurs A. N. Diouf et B. Diop ainsi les deux Jakartamen A. Thiam et A. Diatta. Les deux véhicules et 74 kg de chanvre indien ont été saisis par les policiers, selon des sources de Seneweb.





Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien. Ils seront présentés au procureur.