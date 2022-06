7e Foire de l’OCI : Le CICES donne le coup d’envoi de ce grand rendez-vous de la Oummah islamique

Le Centre International du commerce Extérieur a mis les petits plats dans les grands pour la cérémonie d’ouverture de la 17e édition de la foire de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ce lundi 13 juin.





Top, c’est parti ! Dakar est devenu, ce lundi, la plaque tournante des échanges commerciaux entre les États membres de l’OCI. Pendant une semaine (du 13 au 19 juin), la capitale sénégalaise accueille 41 pays de la Oummah islamique qui vont présenter leurs produits et services dans le parc des expositions du CICES. Hôte de cet événement, le CICES par la voix de son directeur général Salihou Keïta, a souhaité la bienvenue à ses convives en évoquant l’importance de ce rendez-vous: “Il est évident que nous avons favorablement accueilli ce projet, car ce bel exemple de coopération répond au souci de créer une plateforme d’échanges entre les différents acteurs de la communauté d’affaires partageant des valeurs communes de coopération et de développement”.





La célébration a vu la participation de plusieurs autorités étatiques et diplomatiques. Au premier rang, le ministre de l’Élevage et des productions animales, Ali Saleh Diop, venu en remplacement de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta ; Latifa El Bouabdellaoui, Directrice Générale du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri pour ne citer que ceux-là.





“Le développement des échanges commerciaux devra apporter une bouffée d’oxygène et une plus value à nos économies par la mise en œuvre d’une synergie et d’une solidarité objective. Il s’agira de mettre l’accent sur les avantages comparatifs entre les États afin d’améliorer le niveau des échanges entre les différents pays membres”, a pour sa part déclaré Ali Saleh Diop. Par la suite, les officiels ont procédé à la visite de plusieurs exposants.





En marge de cette foire, qui verra la participation de plus de 10 000 visiteurs, de nombreuses activités d’échange seront organisées. On peut citer : le Forum d’investissement OCI-Sénégal avec des room deals, le forum des Agences de Promotion des Investissements des Etats membres de l’OCI, un séminaire sur l’économie du savoir, un séminaire sur la certification des produits HALAL alimentaires pour les pays africains.