[Vidéo] 8 Mai à Paris : Les Sénégalais rendent hommage aux tirailleurs Serigne Falilou Fall et Sidy Ahmed Sy

Hommage aux Tirailleurs Sénégalais

La communauté africaine et particulièrement sénégalaises a rendu hommage, dimanche à Paris, aux tirailleurs sénégalais morts au front lors de la grande guerre 14-18. En ce jour commémorant le 77e anniversaire de la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, Africains et Sénégalais et Européens venus d'horizons différents ont rallié la capitale française pour rendre hommage aux tirailleurs tombés au front, en l'occurrence Serigne Falilou Fall, fils aîné de Cheikh Ibrahima Fall, et Cheikh Ahmed Sy, fils de El Hadji Malick Sy.





Cette cinquième édition initiée par l'association Serigne Falilou Fall et son président Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, a été marquée par plusieurs activités, dont une marche en l'honneur du tirailleur Serigne Falilou Fall tombé au front et dont le tombeau est inconnu à ce jour.